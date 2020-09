Koning op bezoek bij GGD: naleven coronaregels is belangrijk

Het is belangrijk de coronaregels te blijven opvolgen. Dat was de boodschap die koning Willem-Alexander donderdag meegaf na afloop van een werkbezoek aan de GGD Hollands-Midden. „Houd vol”, zei hij ook tegen de medewerkers van de teststraat in Leiderdorp en de afdeling infectieziekten in Leiden.

Het aantal besmettingen in het hart van de Randstad stijgt weliswaar minder hard dan in de omliggende vier grote steden, maar is wel zorgelijk. In Leiden zijn het de studenten die besmet raken en meer nauwe contacten hebben dan voorheen, waardoor het bron-en contactonderzoek wordt bemoeilijkt. Vakantiegangers uit risicogebieden en familiebijeenkomsten als verjaardagen en bruiloften zorgen ook voor meer besmettingen.

Het contactonderzoek is tijdrovend, ervoer Willem-Alexander tijdens zijn bezoek, waar hij met toestemming van de betrokkene meeluisterde en ook even meepraatte in een gesprek met een vrouw van wie de zoon en de man besmet waren geraakt. Verder wilde de koning wilde weten hoe de GGD denkt over voorrang bij het testen voor bepaalde beroepsgroepen. In Hollands Midden krijgen zorgmedewerkers al voorrang, kreeg hij te horen. Ook stelde Willem-Alexander de corona-app aan de orde en vroeg of die het werk zou vergemakkelijken. Het antwoord was dat de app in het begin zeker tot veel meer verontruste telefoontjes zal leiden, maar bij verdere verfijning op de duur wel zou helpen.