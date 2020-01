Koning ontmoet in Israël overlevenden van Holocaust

Koning Willem-Alexander brengt donderdagmorgen in Jeruzalem een bezoek aan het Holocaustdocumentatie- en -herinneringscentrum Yad Vashem. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn ouders en grootouders. De koning krijgt een rondleiding door Yad Vashem, waar later op de dag het vijfde Wereld Holocaust Forum wordt gehouden.

Vanuit Jeruzalem gaat Willem-Alexander naar de kustplaats Herzliya voor een bezoek aan het verzorgingshuis Beth Juliana, waar veel ouderen wonen met een Nederlandse achtergrond en overlevenden van de Holocaust. Daarna keert hij weer terug naar de Israëlische hoofdstad voor het forum.

Willem-Alexander is daar samen met leiders uit bijna vijftig andere landen. De bijeenkomst staat in het teken van de strijd tegen antisemitisme en het herdenken van de Holocaust. Sprekers zijn onder anderen de Russische president Vladimir Poetin en de Britse troonopvolger prins Charles.

De Poolse president Andrzej Duda vond dat hij ook mocht spreken, maar Israël gaf de voorkeur aan Poetin. Reden voor Duda om thuis te blijven. De Israëlische president Rivlin gaat maandag wel naar Polen voor de herdenking van de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, precies 75 jaar geleden. Hij komt daar deels dezelfde gasten tegen als in Jeruzalem. Willem-Alexander en Máxima komen ook.

