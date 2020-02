Koning onthult gedenksteen voor Multatuli

Koning Willem-Alexander heeft maandagavond in De Nieuwe Kerk in Amsterdam een gedenksteen onthuld voor de schrijver Multatuli, het alter ego van Eduard Douwes Dekker.

Op de door Jeroen Henneman ontworpen steen staat onder meer de handtekening van Multatuli en de openingszin van zijn boek Max Havelaar: „Ik ben makelaar in koffie, en woon op de Lauriergracht, no.37.” De gedenksteen krijgt later dit jaar een vaste plek in de kerk. Dat kon nu nog niet vanwege de Suriname tentoonstelling die in De Nieuwe Kerk wordt gehouden.

Koning Willem-Alexander had zich in zijn jeugd al kenbaar gemaakt als „Multatuliaan”. Hij verbond de schrijver, van wie dit jaar het 200e geboortejaar wordt gevierd, ook met de viering van ‘75 jaar Vrijheid’. Alleen in vrijheid kunnen „dwarsdenkers” als Multatuli „misbruik van de macht aan de orde stellen”.