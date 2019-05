Koning onderstreept belang Europa

Koning Willem-Alexander heeft in de week van de Europese verkiezingen bij zijn werkbezoek aan de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern het belang benadrukt van Europese samenwerking. Het koningspaar kwam maandagmiddag in Schwerin voor een driedaags werkbezoek aan de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en Brandenburg.

"Het is belangrijk dat wij in Europa elkaar opzoeken en elkaar steeds beter leren begrijpen. Alleen dan kunnen wij samen succesvol de problemen aanpakken die onze eigen grenzen te buiten gaan", zei de koning in zijn tafelrede in slot Schwerin. De koning en koningin Máxima kregen daar een lunch aangeboden door deelstaatpremier Manuela Schwesig, die in haar toespraak eveneens een pleidooi hield voor een sterk Europa. "Wat ons verbindt is het geloof in een sterk Europa. Een Europa dat staat voor vrijheid, democratie en solidariteit. Een Europa waarin we ons veilig voelen, waarin we over grenzen heen kijken, waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten."