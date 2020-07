Koning neemt pas na restauratie besluit over Gouden Koets

Pas nadat de restauratie van de Gouden Koets is afgerond beslist koning Willem-Alexander of hij deze blijft inzetten op Prinsjesdag. Dat antwoordde hij vrijdag tijdens de persontmoeting in de tuin van paleis Huis ten Bosch op de vraag of de koets nog wel kan worden gebruikt gezien het door velen als kwetsend ervaren ‘koloniale’ zijpaneel.

„Ik volg de discussie, maar neem er niet aan deel”, zei Willem-Alexander, die de Gouden Koets in „volle glorie” hersteld wil zien. Aan de restauratie van de koets, die Amsterdam in 1898 aan koningin Wilhelmina schonk ter gelegenheid van haar inhuldiging, wordt sinds 2016 gewerkt. De afgelopen Prinsjesdagen deden koning en koningin de rijtoer daarom in de eerder al gerestaureerde, veel oudere Glazen Koets.

De gewraakte afbeelding aan de linkerkant van de Gouden Koets toont een door de Amsterdamse schilder Nicolaas van der Waay gemaakt huldeblijk van de toenmalige koloniën, met een onder meer knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Zo’n afbeelding werd eind negentiende eeuw normaal gevonden, maar roept nu afschuw op.

In de Tweede Kamer is negen jaar geleden door toenmalig SP-Kamerlid Harry van Bommel al gevraagd om de koets een plek te geven in een museum. De laatste keer dat de koets werd gebruikt, op Prinsjesdag in 2015, waren er protesten tegen de inzet.