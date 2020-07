Koning neemt deel aan trainingsmissie met F-16

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag meegedaan aan een trainingsvlucht met een F-16 op Vliegbasis Volkel. De koning bracht een werkbezoek aan de basis in het kader van de inzet van het jachtvliegtuig in binnen- en buitenland.

Koning Willem-Alexander kreeg een briefing over de trainingsvlucht, alvorens hij achter de piloot plaatsnam in het toestel. De luchtmacht zet de F-16’s in om afwisselend met België het luchtruim van de Benelux te beveiligen. Daarvoor staan altijd twee jachtvliegtuigen gereed. Ook zijn F-16’s bij missies in het buitenland ingezet.

De koning hoorde dat het jachtvliegtuig waarschijnlijk nog vier jaar wordt ingezet. Daarna neemt de F-35 het stokje over. De luchtmacht gebruikt sinds 1979 F-16’s, waarvan er 213 werden gekocht. Nu worden er minder dan zestig gebruikt, stelt Defensie, waarvan een deel „niet meer operationeel inzetbaar is”.