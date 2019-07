Koning naar tbs-kliniek en Pieter Baan Centrum

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Almere een bezoek gebracht aan medewerkers en begeleiders van de tbs-instelling de Oostvaarderskliniek en het Pieter Baan Centrum. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming vergezelde de koning tijdens zijn werkbezoek.

In het Pieter Baan Centrum bezochten de koning en de minister de afdeling waar verdachten van ernstige misdrijven verblijven die weigeren mee te werken aan een psychologisch onderzoek.

In de tbs-kliniek vertelden medewerkers over hun werk met patiënten die door de rechter tbs met dwangverpleging opgelegd hebben gekregen. In de sportruimte van de Oostvaarderskliniek ontmoette Willem-Alexander een patiënt die binnen de kliniek een opleiding volgt tot sportinstructeur.