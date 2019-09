Koning leidt delegatie naar VN-vergadering

Koning Willem-Alexander wordt maandag in New York verwacht aan het hoofd van een omvangrijke koninkrijksdelegatie voor de 74e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De koning spreekt dinsdagmiddag de jaarlijkse bijeenkomst van de 193 lidstaten toe. Willem-Alexander richt zich daarbij onder meer op het belang van gezamenlijke actie ten aanzien van de klimaatverandering.

De koning werkt in New York een volle agenda af, waarbij hij dinsdagmorgen ook kort het woord voert bij de opening van een vergadering over de duurzame ontwikkelingsdoelen die de lidstaten in 2015 met elkaar hebben afgesproken en aanwezig is bij het startevenement van de Global Commission on Adaption. Deze commissie is mede op Nederlands initiatief begonnen en staat onder voorzitterschap van Ban Ki-moon, Kristalina Georgieva en Bill Gates.

Met de hele delegatie, onder wie de premiers van de vier landen van het koninkrijk, heeft Willem-Alexander een kort onderhoud met VN-secretaris-generaal António Guterres en dinsdagavond wordt hij samen met koningin Máxima verwacht bij de Amerikaanse president Donald Trump, die traditioneel een receptie heeft voor de staatshoofden die voor de VN-vergadering in New York zijn.

Koningin Máxima staat woensdag in het middelpunt van de belangstelling wanneer de VN tijdens een speciale feestelijke bijeenkomst aandacht besteedt aan haar tienjarig jubileum als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Guterres en Wereldbank-president David Malpass houden een toespraak, en ook koningin Máxima neemt het woord. Een dag eerder, wanneer ze de koning bij een aantal van zijn activiteiten vergezeld, biedt ze Guterres haar jaarverslag aan.

Minister-president Mark Rutte gaat maandag al aan de slag in New York, waar hij onder meer de klimaattop toespreekt en een bijeenkomst over de aanpak tegen terrorisme bijwoont: de zogenoemde ‘Christchurch call to action’. Tijdens de VN-week komen verder de ministers Stef Blok (Buitenlandse zaken), Sigrid Kaag (Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en waterstaat) en Bruno Bruins (Medische zorg en sport) op hun deelterreinen in actie.