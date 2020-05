Koning legt krans op Amerikaanse ereveld in Margraten

Koning Willem-Alexander legt zondag een krans op het de Amerikaanse Begraafplaats Margraten, het ereveld voor Amerikaanse militairen die in 1944 en 1945 tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Op de begraafplaats rusten 8301 Amerikanen, die voornamelijk in het zuidoosten van Nederland, in de Ardennen en in het Duitse Ruhrgebied zijn gesneuveld.

De Verenigde Staten herdenken elk jaar op de laatste maandag van mei tijdens Memorial Day alle omgekomen militairen. Het is al jaren gebruikelijk dat de herdenking in Margraten op de zondag daarvoor plaatsheeft. De herdenking is dit jaar beperkt vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Regionale omroep L1 zendt de bijeenkomst rechtstreeks uit.

Willem-Alexander legt als eerste een krans op het uitgestrekte veld, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst maandag. Na de ceremonie spreekt hij met onder anderen een Nederlands gezin dat een graf van een Amerikaanse soldaat heeft geadopteerd en daarvoor zorgt. Pete Hoekstra, ambassadeur van de VS in Nederland, en de Limburgse gouverneur Theo Bovens houden een toespraak. Ook minister Ank Bijleveld van Defensie is in Limburg. De Koninklijke Luchtmacht vliegt in de zogenoemde „missing man-formatie” over het ereveld.