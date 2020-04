Koning leert over noodmaatregelen corona bij UWV

Koning Willem-Alexander is dinsdag langsgegaan bij het UWV in Amsterdam. Het werkbezoek stond in het teken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), waarvoor werkgevers sinds 6 april een aanvraag kunnen doen bij het UWV. De regeling is bedoeld om werkgevers die tijdens de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten.

De koning sprak tijdens zijn bezoek met medewerkers en kreeg uitleg over hoe het was om het uitvoeringsproces voor de NOW in te richten, terwijl de regeling nog in de maak was. Ook nam Willem-Alexander een kijkje in het Klant Contact Centrum, waar dagelijks honderden vragen van werkgevers telefonisch worden beantwoord.

Zowel de koning als koningin Máxima legden de afgelopen weken werkbezoeken af die in het teken stonden van de coronacrisis.