Koning leeft mee met moeder Insiya

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vinden het „hartverscheurend” voor Nadia Rashid, de moeder van het in 2016 naar India ontvoerde meisje Insiya, dat ze al die tijd haar dochter al moet missen. „Wij leven met de moeder mee”, zei de koning vrijdag aan het einde van zijn staatsbezoek aan India.

De zaak van Insiya heeft „constant de aandacht”, aldus de koning. Hij zei te hopen dat het rechterlijk vonnis dat moet zorgen dat de moeder weer contact krijgt met haar dochter snel wordt uitgevoerd. Koningin Máxima sloot zich, zichtbaar geëmotioneerd, bij de woorden van haar man aan.

Insiya werd drie jaar geleden met geweld gekidnapt in Amsterdam en naar haar vader in India gebracht. Haar ouders waren in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De man negeert sindsdien rechterlijke uitspraken die bepalen dat het inmiddels 5-jarige meisje terug moet naar haar moeder in Nederland. India weigert de in Nederland inmiddels veroordeelde vader uit te leveren.