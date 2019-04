„Koning is menselijk en betrokken”

Willem-Alexander is een menselijke en meelevende koning. De onwennigheid van zijn eerste jaren als koning is er wel af en hij is nu vooral professioneel en betrokken, vindt een meerderheid van de Nederlanders. Dat komt naar voren uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. De koning krijgt net als vorig jaar een 7,6 als rapportcijfer, koningin Máxima net als een jaar geleden een 8.

Bijna acht op de tien ondervraagden vinden het prima dat de koning en koningin hun jonge dochters zo veel mogelijk buiten de publiciteit houden. Meer dan zes op de tien vinden prinses Amalia nog te jong om officiële taken te verrichten. Het oudste kind van het koningspaar is 15.

Jongeren waarderen het koningshuis aanzienlijk minder dan ouderen. Van de jongeren tussen de 18-34 jaar is 57 procent voor behoud van de monarchie, onder Nederlanders van 55 jaar of ouder is dat 79 procent. CDA- en VVD-stemmers zijn de grootste voorstanders van de monarchie. Kiezers van PVV zijn het meest voor een republiek (32 procent van hen) en in mindere mate aanhangers van Forum voor Democratie (22 procent). Zij winden zich ook het meest op over de kosten van de monarchie.