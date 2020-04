Koning hoort op het ministerie over opschaling ic-capaciteit

Koning Willem-Alexander is vrijdagmiddag bijgepraat over de opschaling van de intensivecarecapaciteit in Nederland in de strijd tegen het coronavirus. Tijdens een werkbezoek aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg de koning ook informatie over de inkoop van beademingsapparatuur.

Willem-Alexander begon zijn werkbezoek bij de afdeling die verantwoordelijk is voor de crisisorganisatie bij de uitbraak van infectieziekten en rampen. Daar zijn mensen al sinds december, toen de uitbraak in China begon, bezig met het coronavirus. De koning sprak met medewerkers van het crisisteam over hun ervaringen. Ook praatte hij vrijdag met medewerkers die in contact staan met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

De koning schoof aan bij de dagelijkse videoconferentie tussen het crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint-Eustatius. Het werkbezoek werd afgesloten met een kort gesprek met de bewindspersonen van het ministerie van VWS en leden van de bestuursraad.

Het werkbezoek aan het ministerie in Den Haag was het tweede dat Willem-Alexander vrijdagochtend aflegde. Vrijdagochtend ging hij met koningin Máxima langs bij het RIVM, waar het koningspaar alles te horen kreeg over de landelijke aanpak van de coronapandemie.

Koning Willem-Alexander en koning Máxima legden de laatste dagen verschillende werkbezoeken af die allemaal in het teken stonden van de coronacrisis. Zo ging de koning vorige week dinsdag langs bij de GGD in Tilburg, de gemeente waar eind februari de eerste coronabesmetting in Nederland werd geconstateerd.