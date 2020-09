Koning hoort deze maand of woonpaleis zonnepanelen kan krijgen

Koning Willem-Alexander hoort nog deze maand of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op of rond zijn woonpaleis Huis ten Bosch. Dat valt te lezen in de toelichting bij de begroting van het ‘Huis van de Koning’ die minister-president Mark Rutte dinsdag heeft aangeboden aan het parlement.

„De mogelijkheden voor verduurzaming in en rond het paleis worden momenteel onderzocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Duidelijkheid hierover wordt medio september verwacht”, aldus Rutte. Vorig jaar vroeg de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandeling te kijken of het mogelijk was meer duurzame maatregelen te nemen, en daarbij met name te kijken naar zonnepanelen.

Koning Willem-Alexander heeft die al lang op zijn verlanglijstje staan. Hij liet bij werkbezoeken in onder meer Amsterdam en Saarland (Duitsland) weten bij Huis ten Bosch zonnepanelen te willen hebben, maar dat de regels voor monumenten dat vooralsnog verhinderen. In 2018 al vroeg GroenLinks aan Rutte om de koning een handje te helpen.