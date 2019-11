Koning herdenkt Holocaust in Israël

Koning Willem-Alexander woont 23 januari het World Holocaust Forum bij in Jeruzalem. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag bekendgemaakt. De koning reist op uitnodiging van president Reuven Rivlin naar Israël.

De ceremonie, die voor de vijfde keer wordt georganiseerd, is een initiatief van het Europees Joods Congres, Yad Vashem en World Holocaust Forum Foundation. Staatshoofden en regeringsleiders van meer dan dertig landen komen samen ter gelegenheid van de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust waarbij de Holocaust wordt herdacht en antisemitisme wordt aangekaart.

In 2019 en 2020 wordt in Nederland 75 jaar vrijheid gevierd. In het kader daarvan wonen leden van het koninklijk huis allerlei vieringen en herdenkingen bij.