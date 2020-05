Koning herdenkt doden op lege Dam

De doden worden maandagavond vooral vanuit huis herdacht. Koning Willem-Alexander spreekt op een vrijwel lege Dam. En kerken houden online diensten.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima staan maandagavond met premier Mark Rutte, burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van het Nationaal Comité, bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Het koningspaar legt daar een krans. De koning houdt een toespraak, wat nog nooit eerder door een staatshoofd is gedaan op 4 mei. Willem-Alexander doet dat nu wel, omdat het 75 jaar geleden is dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Op meerdere plekken in Nederland worden maandagavond kerkdiensten met minimale aantallen mensen gehouden. De diensten worden op internet uitgezonden. Zo houdt Ds. R. van de Kamp van de hersteld hervormde gemeente in Opheusden om 19.30 uur een meditatief moment dat online is te volgen. Wethouder Nees van Wolfswinkel spreekt vervolgens namens de gemeente Neder-Betuwe. Na de twee minuten stilte speelt het orgel twee keer de melodie van het Wilhelmus.

Op diverse plaatsen is de lokale dodenherdenking online te volgen. Zo zijn er gemeenten waar vooraf al opnamen zijn gemaakt bij monumenten. De opnamen werden in de loop van de dag beschikbaar gesteld om te bekijken.

Blazers in het hele land staan klaar om maandagavond om 19.58 uur mee te blazen met het taptoesignaal, dat de twee minuten stilte tijdens Dodenherdenking inluidt. De actie om vanuit huis mee te blazen, is bedacht door de oranjevereniging van Etten-Leur. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de bladmuziek en het tempo verspreid, zodat iedereen vrijwel tegelijk kan spelen.

Maandagmiddag waren er al herdenkingen bij Kamp Vught, Kamp Amersfoort en op het Nationaal Ereveld in het Gelderse Loenen. Daar spraken diverse bewindslieden. Kamp Westerbork heeft een podcast gemaakt die maandag online ging. Op het Nationaal Militair Ereveld op de Grebbeberg is Rhenen is maandagavond een besloten herdenking. De erevelden en herinneringscentra waren maandag gesloten om te voorkomen dat er toch publiek kwam.

Ook de Waalsdorpervlakte was maandag gesloten. Daar wordt maandagavond wel de zware bourdon geluid, maar slechts door één persoon aan weerszijden van de klok. Er heeft een besloten herdenking plaats.