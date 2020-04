‘Koning heeft meerwaarde in tijden van crisis’

In deze crisistijd weten veel Nederlanders het optreden van koning Willem-Alexander te waarderen. Dat komt naar voren uit een enquête van Ipsos in opdracht van de NOS.

De koning krijgt als rapportcijfer een 7,7. Dat is het hoogste cijfer dat hij tot nu toe kreeg gedurende zijn ambtsperiode. Van de Nederlanders zijn acht op de tien tevreden met de manier waarop Willem-Alexander de afgelopen jaren heeft opgetreden.

Ruim driekwart heeft vertrouwen in Willem-Alexander als koning. Hij wordt getypeerd als menselijk, betrokken en meelevend. Men is minder te spreken over zijn salaris, zijn ietwat stijve houding en zijn geërfde titel. Toch vinden zes op de tien Nederlanders dat de traditie van troonopvolging moet blijven voortbestaan.

De populariteit van koningin Máxima (rapportcijfer 8) is al een aantal jaren stabiel. Ruim acht op de tien zijn (zeer) tevreden met de manier waarop zij haar rol als koningin vervult.

55-plussers geven gemiddeld hogere cijfers dan jongeren (18-35 jaar).