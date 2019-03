Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn geschokt door de berichten over de aanslagen in twee moskeeën in Christchurch. Dat lieten ze vrijdag weten.

„Haat en onverdraagzaamheid hebben een gruwelijke tol geëist. Met allen die door dit redeloze geweld zijn getroffen, leven wij intens mee”, aldus het koningspaar in een verklaring op de website van het Koninklijk Huis.