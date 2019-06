Koning geïnstalleerd in Orde van de Kousenband

Koning Willem-Alexander wordt maandag in Windsor samen met de Spaanse koning Felipe door de Britse koningin Elizabeth geïnstalleerd als ridder in de hoogste Britse orde, de Orde van de Kousenband. Beide koningen werd de onderscheiding al eerder verleend, bij hun staatsbezoeken aan de Queen in respectievelijk 2018 en 2017.

De installatie van nieuwe ridders vindt jaarlijks plaats in Windsor Castle op ‘Garter Day’. Koningin Elizabeth verleent de Orde in de troonzaal van de Orde aan de nieuwe Britse leden en na een lunch gaat aan het begin van de middag het hele gezelschap naar St George’s Chapel voor een speciale dienst ter ere van de ‘Most Noble Order of the Garter’. Daar vindt ook de installatie plaats van beide koningen. In de kapel, vorig jaar de plek waar prins Harry trouwde met Meghan Markle, komt ook een banier en een wapenschild te hangen van de ridder.

De buitenlandse ridders zijn zogenoemde ‘Stranger Knights’ of ‘Supernumerary Knights’, boventallige ridders. Naast koning Willem-Alexander en koning Felipe zijn dat prinses Beatrix, Felipe’s vader koning Juan Carlos, de Japanse keizer-emeritus Akihito en de staatshoofden van Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Koning Willem-Alexander is de elfde ‘Oranje’ die de Orde van de Kousenband heeft ontvangen. Prins Maurits (1612) en zijn broer Frederik Hendrik (1627), beiden zoons van Willem van Oranje, waren in de zeventiende eeuw de eersten. Koningin Elizabeth heeft in haar lange regeringstijd maar liefst drie achtereenvolgende Oranje-vorsten de Kousenband gegeven: koningin Juliana (1958), koningin Beatrix (1989) en vorig jaar dus koning Willem-Alexander.