Koning en Poolse president herdenken in Breda

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag met de Poolse President Andrzej Duda de viering van de 75-jarige bevrijding van Breda bijgewoond. Het was dinsdag precies 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd door het Poolse regiment onder leiding van generaal Stanislaw Maczek. De koning en de president legden beiden een krans bij het graf van de generaal. Acht Poolse veteranen, die de strijd om Breda hadden meegemaakt, waren aanwezig op het Pools militair ereveld.

Breda is de enige Nederlandse grote stad die door de Polen is bevrijd van de Duitsers. De bevrijding van Breda kostte 115 Poolse soldaten het leven. Na de ceremonie werd stilgestaan bij een immense muurschildering van een jonge Poolse kunstenaar. Een van de vrouwen op het bevrijdingstafereel was er nu ook bij.

De viering werd afgesloten op de Grote Markt in Breda. Op het bordes begroetten de koning en de president opnieuw de Poolse veteranen, die in historische militaire voertuigen de Grote Markt op kwamen gereden. De koning dankte de Poolse veteranen voor hun strijd tegen de bezetter en voor hun komst naar Breda voor deze dag. „Naast de verschrikkingen zijn er ook de herinneringen aan de vreugdetranen, het feestgevoel en de omhelzingen van de Poolse soldaten”, sprak hij.