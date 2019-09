Koning en koningin vertrokken in Glazen Koets

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vanaf Paleis Noordeinde in de Glazen Koets vertrokken naar het Binnenhof. Na een korte rijtoer door het centrum van Den Haag komt het koningspaar aan bij de Ridderzaal. Daar leest Willem-Alexander de troonrede voor. Dit jaar doet hij dat voor de zevende keer.

Voor het paleis staan honderden belangstellenden om een glimp van het koninklijk paar op te vangen. Voordat Willem-Alexander en Máxima naar buiten kwamen, zagen de toeschouwers onder meer prins Constantijn en prinses Laurentien volgens de traditie het vaandel groeten en in een koets met vier paarden stappen.

De stoet gaat via het Noordeinde, Kneuterdijk, Lange Voorhout en de Korte Vijverberg naar het Binnenhof. Het is de vierde keer op rij dat de Glazen Koets op Prinsjesdag is te zien. De Gouden Koets is enkele jaren uit de roulatie voor groot onderhoud.

De Glazen Koets, voltooid in 1826, is in 2015 nog gerestaureerd. Het rijtuig geldt protocollair als gelijkwaardig aan de Gouden Koets en is bespannen met acht paarden.