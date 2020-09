Koning en koningin op weg naar Grote Kerk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn per dienstauto vanaf paleis Noordeinde vertrokken naar de Grote Kerk in de Haagse binnenstad. Vanwege de coronacrisis reist het koninklijk paar voor het eerst sinds 1974 niet met de Gouden of Glazen koets. Ook de koninklijke stoet met verschillende met paarden bespannen rijtuigen blijft thuis.

Bij de poort van paleis Noordeinde is de drukte flink toegenomen. Ruim honderd belangstellenden hoopten daar getuige te zijn van het vertrek van de koning en koningin richting de Grote Kerk. Een aantal van hen verklaarde „in de buurt te zijn en toch eventjes te willen kijken”. Slechts enkele oranjefans droegen een mondkapje en niet iedereen hield afstand van elkaar.

Na een korte rit door het afgesloten centrum van Den Haag arriveren zij rond 13:20 bij de Grote Kerk. Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt hen bij de ingang van de kerk. Traditioneel stapt het koninklijk paar bij de Ridderzaal uit, maar vanwege de coronabeperkingen is besloten uit te wijken naar de Grote Kerk. Daar is meer ruimte om onderling afstand te houden. In de kerk leest Willem-Alexander de troonrede voor. Dit jaar doet hij dat voor de achtste keer.

Het gebied rond de kerk is hermetisch afgesloten van publiek. Normaal gesproken staan honderden belangstellenden buiten de Ridderzaal om een glimp van het koninklijk paar op te vangen. Dit jaar is het vooral erg stil. In het centrum zijn slechts enkele oranjefans aanwezig.