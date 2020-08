Koning en koningin leven mee met Libanese volk

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben laten weten mee te leven met het Libanese volk, na de verwoestende explosies van dinsdag. Hieronder staat de letterlijke reactie van het koningspaar.

„Beiroet is in shock na een ongekende ramp. Nu het Libanese volk zo zwaar is getroffen, denken wij aan allen die rouwen en in angst zitten. Wij leven intens mee met de nabestaanden van de slachtoffers. De vele gewonden wensen wij kracht toe en een zo spoedig mogelijk herstel. De internationale gemeenschap staat om u heen.”