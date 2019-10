Koning en koningin in juni naar Duitsland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen volgend jaar een staatsbezoek aan Duitsland. Dat is woensdag bekendgemaakt door premier Mark Rutte, die in Berlijn is voor een Duits-Nederlandse top.

Het koningspaar reist op 2 juni af naar het buurland en blijft tot en met 4 juni. Willem-Alexander en Máxima zijn uitgenodigd door president Frank-Walter Steinmeier. Hij ontvangt het paar, met minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok, in Berlijn, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) gaat ook naar Duitsland. Zij leidt een economisch programma.

Met het staatsbezoek ronden de koning en koningin een reeks bezoeken aan het buurland af. Ze bezochten sinds 2013 alle Duitse deelstaten.