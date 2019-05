Koning bij iftarmaaltijd in Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft donderdagavond een Iftar bijgewoond voor bewoners van de Haagse wijk Transvaal, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. De Iftar is de maaltijd die tijdens de ramadan direct na zonsondergang door moslims wordt genuttigd om het vasten te breken.

Tijdens de maaltijd, die stipt om 21.38 uur begon, werden onder andere melk, dadels en harirasoep geserveerd. Met vlees, zo wenste de koning. Hij sprak met buurtbewoners over hun wijk en de betekenis die het buurthuis Mandelaplein, waar de bijeenkomst was, voor hen heeft. Ook gaf een aantal jongeren een presentatie over het meidenproject van het buurthuis, dat zich samen met scholen in de buurt richt op mentale weerbaarheid van meisjes.

Het buurthuis bestaat al 46 jaar en brengt buurtbewoners met verschillende achtergronden samen. Er zijn er bijvoorbeeld taallessen en een buurtsportcoach, een weekendschool voor kinderen en kooklessen voor jongeren.

Aangezien het koninklijk bezoek niet was aangekondigd, reageerden velen verrast. Voor de 14-jarige Ilyas was het wel even schrikken. “Ineens zag ik allemaal camera’s en toen kwam de koning binnen. Die had ik nog nooit gezien.” Yassine ontmoette de koning al eerder, drie jaar geleden in de Schilderswijk. “Hij wist het allemaal nog”, reageerde Yassine verbaasd. “Het is leuk dat hij nu hier is.” Dat vindt ook de 24-jarige Ayoub. “Heel gaaf dat ie ineens naast je zit.” Na een groepsfoto en een groot applaus verliet Willem-Alexander het buurthuis. "Willem, Willem", schreeuwden de aanwezigen.