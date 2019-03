Koning bezoekt Terschelling en Ameland

Koning Willem-Alexander heeft woensdag werkbezoeken gebracht aan de Waddeneilanden Terschelling en Ameland. Het was voor het eerst sinds zijn aantreden in 2013 dat Willem-Alexander de twee eilanden bezocht.

Op Ameland werd bij de Juttersvereniging gesproken over de 291 containers die begin dit jaar overboord sloegen van vrachtschip MSC Zoë. Een deel van de containers, heel of kapot, belandde op de Waddeneilanden. De driehonderd leden tellende Juttersvereniging zet zich al jaren in voor het schoonhouden van de stranden en hielp met het opruimen van de rotzooi.

De koning sprak op Ameland verder met leden van de coöperatie die een zonnepark met 23.000 zonnepanelen op het eiland heeft laten plaatsen en hij ging naar een door boeren opgezette coöperatieve vereniging die een vakantiepark runt dat binnen tien jaar energieneutraal wil zijn.

Op Terschelling ging Willem-Alexander onder meer langs bij de reddingsbrigade van ‘Paal 8’ en hij sprak in Oosterend met vrijwilligers van ‘De Buren’. Elk Oost-Terschellings dorp heeft een eigen bestuur onder die naam dat binnen de eigen gemeenschap problemen probeert op te lossen en een ‘burenplicht’ kent om elkaar te helpen.

Om beide eilanden op één dag te kunnen bezoeken, reisde hij per helikopter. Dat was bij zijn moeder koningin Beatrix een favoriet vervoermiddel voor lange afstanden binnen Nederland, maar Willem-Alexander geeft, mede uit milieuoverwegingen, normaal gesproken de voorkeur aan de auto. Die gebruikt hij als rijdend kantoor.

Het bezoek van de koning viel daardoor wel extra op omdat op de eilanden doorgaans alleen traumahelikopters landen.