Koning bezoekt Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een bezoek gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. Omdat de provincie Noord-Brabant het eerste getroffen werd door het coronavirus kreeg het JBZ als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland op grote schaal te maken met het behandelen van coronapatiënten. De koning sprak volgens de Rijksvoorlichtingsdienst tijdens zijn bezoek over de huidige situatie in het JBZ. Piet-Hein Buiting, voorzitter van de Raad van Bestuur, vertelde welke manieren het ziekenhuis heeft bedacht om zoveel mogelijk patiënten van de juiste zorg te voorzien en tegelijkertijd de werkdruk van het personeel te verlagen.

Daarnaast ging de koning ook met medewerkers van het ziekenhuis in gesprek over de impact van het virus op hun werkplek. Ook sprak hij met zorgverleners over de veranderingen in hun werk en privéleven, nu het virus beiden voor een groot deel beheerst. Tot slot ging de koning langs bij verschillende poliklinische afdelingen waar hij patiënten ontmoette voor wie de zorg nu weer wordt opgepakt.