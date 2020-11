Koning bezoekt corona-artsen in Erasmus MC

Koning Willem-Alexander heeft woensdag een bezoek gebracht aan het ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam. Hij bezocht de spoedeisende hulp en de ambulancehal. Ook sprak hij met corona-artsen en verpleegkundigen, en met ziekenhuisvoorzitter Ernst Kuipers. Hij is, als voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, een van de gezichten van de strijd tegen het virus en de zorg voor patiënten.

De koning wilde tijdens het bezoek horen hoe de huidige tweede golf anders is dan de eerste golf van afgelopen voorjaar. Het verschil is dat er tijdens de eerste golf meer begrip was voor de mensen in de zorg, aldus verpleegkundige Daphne van Weezel van het ziekenhuis. „Dat raakt je als verpleegkundige en als mens. We hebben meegemaakt dat mensen bij een familielid op bezoek gingen terwijl ze zelf corona hadden. En als je er wat van zegt, hoor je ‘waar maak je je druk om?’ Het begrip is soms ver te zoeken.”

Een ander verschil is volgens Van Weezel dat artsen en verpleegkundigen nu beter weten hoe ze coronapatiënten moeten behandelen. „De zorg is verbeterd dankzij middelen als dexamethason en remdesivir. Maar je wordt nog steeds goed ziek van het virus.”

De koning vroeg ook wat de medewerkers van het ziekenhuis denken dat nodig is om een volgende uitbraak goed aan te kunnen pakken, voorstellen die de politiek misschien kan gebruiken bij de vorming van een nieuw kabinet. Een van de suggesties was een pool van ‘reservisten’, van mensen die opgeleid zijn voor de zorg in een ziekenhuis, die alle diploma’s hebben maar die inmiddels op een andere plek werken. Als zij geregeld nascholing krijgen en in beeld blijven, kunnen ze snel weer aan de slag gaan als dat nodig is. „Het gaat in Nederland om tienduizenden mensen”, aldus ziekenhuisbaas Ernst Kuipers.

Want dat er een derde golf komt, is voor de Erasmus-medewerkers wel waarschijnlijk. En die golf zal ook gevolgen hebben voor mensen met andere aandoeningen. Kuipers: „Het kost tijd om de achterstanden van de reguliere zorg in te halen. In oktober hadden we de gemiste behandelingen uit het voorjaar nog niet weggewerkt en toen kwam de tweede golf. Elk jaar worden ongeveer 7000 melanomen vastgesteld. We lopen nu 700 tot 1100 diagnoses achter, maar die tumoren zijn niet weg.”