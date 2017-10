Koning besluit staatsbezoek buiten Lissabon

Koning Willem-Alexander besluit donderdag zijn driedaagse staatsbezoek aan Portugal met twee uitstapjes buiten de hoofdstad Lissabon. Allereerst gaat de koning met koningin Máxima naar het nabij gelegen Sintra voor een bezoek aan OGMA, de Portugese fabrikant van onder meer vliegtuigonderdelen. De luchtvaart is een van de sectoren waarin Nederland de samenwerking met Portugal wil versterken en tijdens de koninklijke visite wordt ook een intentieverklaring getekend met het Nederlands Lucht-en Ruimtevaartcentrum.

Het koningspaar gaat vervolgens naar het nationaal opleidingsinstituut van de brandweer, waar wordt stilgestaan bij de dodelijke en verwoestende bosbranden die Portugal de afgelopen maanden hebben geteisterd en waarbij 62 mensen het leven verloren. De ‘Escola Nacional de Bombeiros’ werkt bij de opleiding van brandweercommandanten onder meer met realitysoftware die is ontwikkeld door het Delftse bedrijf XVR. Koning en koningin krijgen ook zo’n simulatie van nabij te zien.

Het bezoek aan Sintra wordt afgesloten met een rondleiding door het tot het Unesco-werelderfgoed behorende Palácio de Vila. Vanwege de ligging in de heuvels was Sintra voor de toenmalige koninklijke familie en welgestelde inwoners van Lissabon een geliefd toevluchtsoord tijdens de verstikkende zomermaanden. Het paleis is daar een ‘over de top’ bewijs van.

Voor de terugkeer naar Nederland aan het einde van de middag hebben Willem-Alexander en Máxima in badplaats Cascais nog een samenzijn met de Nederlandse gemeenschap.