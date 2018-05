Koning begroet Duitse bondspresident

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en diens vrouw Elke Büdenbender verwelkomd bij Paleis Noordeinde in Den Haag. Steinmeier is voor een tweedaags officieel bezoek in Nederland.

Koningin Máxima ontbrak bij de plechtigheid op het achterplein van het paleis. Zij was nog onderweg uit Den Bosch waar ze het Social label Lab opende, een werkplaats waar mensen met een arbeidsbeperking en langdurig werklozen designproducten in elkaar zetten. Zij schuift wel aan bij de lunch.

Bondspresident Steinmeier heeft dinsdagavond in het Catshuis een werkdiner met minister-president Mark Rutte. Bij die ontmoeting wordt ook het Westereemsverdrag ondertekend. Hierin zijn de bevoegdheden vastgelegd tussen Nederland en Duitsland in het gebied ten noorden van de Eemsmonding. Eerder dinsdag ging de president al naar het Binnenhof voor een gesprek met de voorzitters van Eerste-en Tweede Kamer.