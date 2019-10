Koning: baard blijft tot hij eraf gaat

De koninklijke baard blijft tot hij eraf gaat. Koning Willem-Alexander wilde er vrijdagmiddag in Kochi aan het einde van zijn staatsbezoek aan India in een gesprek met de Nederlandse media niet veel woorden aan wijden.

„Het staat hem goed”, antwoordde koningin Máxima op de vraag wat ze vond van de baard. Logisch, aldus de lachende koning. Zonder haar instemming had hij de veelbesproken baard niet laten staan. Een uiterste houdbaarheidsdatum was er niet. „Hij blijft tot hij eraf is.”

De baard vormde de vrolijke uitsmijter van het persgesprek, waarin ook meer serieuze zaken als de acties van de Nederlandse boeren, de tyfoon Hagabis in Japan, en het staatsbezoek zelf aan de orde werden gesteld.

De ontmoeting met de media was de afsluiting van het vijfdaagse staatsbezoek. Eerder op de dag had het koningspaar een vaartocht gemaakt door de ‘backwaters’ bij Alleppey, een uur rijden van Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala. Op de boot werd gesproken over watermanagement en de Nederlandse hulp daarbij, en over de landbouwontwikkeling van het gebied.