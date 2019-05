Het is verschrikkelijk dat Groningen woensdag is getroffen door een nieuwe aardbeving. Koning Willem-Alexander zei dat tijdens een werkbezoek aan het paleis Sanssouci in Duitsland. De koning was vorige week donderdag nog in Appingedam. Daar praatte hij met gedupeerden van aardbevingen en bezocht hij een woonwijk die wordt versterkt.

De aardbeving bij Groningen had een kracht van 3.4. Het was de zwaarste beving in anderhalf jaar tijd. Tientallen mensen hebben schade aan hun woning gemeld.

