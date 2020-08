Konikpaarden verlaten vangweide Oostvaardersplassen

Twee groepen konikpaarden verhuizen vanaf donderdag vanuit de vangweide in de Oostvaardersplassen naar een ander leefgebied in Flevoland. Het gaat in totaal om 49 dieren, aldus boswachter Hans-Erik Kuypers.

De provincie Flevoland heeft besloten dat er in de Oostvaardersplassen ruimte is voor maximaal 450 wilde paarden. Om te voorkomen dat de groep paarden weer veel te groot wordt, zoals tot 2018 het geval was, plaatst gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer steeds dieren in een speciale vangweide, totdat er elders ruimte voor ze is gevonden.

De paarden die nu verhuizen hebben een jaar in de vangweide doorgebracht en ondertussen ook veulens gekregen. Bij de verhuizing blijven families bij elkaar. Een zogenoemde harem bestaat uit een of twee hengsten, een paar merries en jonge dieren.

Een groep paarden gaat naar een gebied direct naast de snelweg A6 tussen Lelystad en Almere. De andere groep verhuist naar het voor publiek toegankelijke Oostvaardersveld, vlakbij Lelystad. Omdat Staatsbosbeheer niet wil dat de wilde paarden aan mensen wennen, gaat de gebiedsbeheerder de komende maanden streng optreden tegen mensen die de dieren benaderen. Het is ook niet toegestaan om van de paden af te gaan om dichtbij de paarden te komen.