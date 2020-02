Konikpaarden op Texel mogen toch blijven

De negentien konikpaarden op Texel mogen toch op het Waddeneiland blijven. Dat maakte Staatsbosbeheer woensdag bekend. Dierenliefhebbers maakten zich al enige tijd druk over het lot van de paarden.

Staatsbosbeheer meldde vorige maand dat de hengsten mogelijk moesten worden afgemaakt als er geen andere plek voor ze zou worden gevonden. De dieren brachten schade toe aan de waterkering op het eiland en zorgden voor overlast. Staatsbosbeheer heeft een aantal maatregelen genomen waardoor ze toch in het natuurgebied de Slufter kunnen blijven.

Zo worden in kwetsbare duingebieden hekken geplaatst waardoor de dieren geen schade kunnen toebrengen aan waterkering. Ook wordt het publiek via borden gevraagd om de dieren niet te voederen of te aaien. „Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen. Dan zijn we genoodzaakt, in het belang van de veiligheid van onze bezoekers, om het opdringerige dier uit het gebied te halen en naar de slacht te brengen”, aldus Staatsbosbeheer.

Dierenliefhebbers waren een petitie begonnen om de paarden te redden. Zeventien jongeren van actiegroep VeggieSquad hadden zich rechtstreeks tot koning Willem-Alexander gericht met een ‘gratieverzoek’. Een woordvoerder van Staatsbosbeheer zei dat deze actie niet van invloed is geweest op de beslissing de dieren in leven te laten. Het was een „inhoudelijk besluit”, aldus de woordvoerder, begrazing in het gebied is noodzakelijk.