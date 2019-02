Konijnenfokker gaat keer op keer in de fout

Een konijnenfokker uit Ede is ruim tweehonderd konijnen kwijtgeraakt. Hij zorgde niet goed voor de dieren en ging keer op keer de fout in. Zo zaten de dieren in vervuilde hokken, in sommige gevallen zonder water en ruwvoer. Die dingen zijn, zo meldt de politie, juist erg belangrijk voor de dieren.

De fokker kreeg de afgelopen tijd regelmatig de kans de situatie van de dieren te verbeteren. Hij werd meerdere keren gecontroleerd, kreeg meerdere dwangsommen opgelegd en uiteindelijk ook een boete. Maar donderdag bleek opnieuw dat de zorg voor de dieren nog steeds onder de maat was. Toen zijn de konijnen van hem afgepakt. Ze zijn nagekeken door een dierenarts. De man wordt als verdachte gehoord.