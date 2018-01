„Komst nieuwe abortuskliniek overbodig”

De mogelijke vestiging van een nieuwe abortuskliniek in ’s-Hertogenbosch is overbodig.

Dat zei woordvoerster Saskia Capello namens de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland woensdag in het Nederlands Dagblad. Na het faillissement van CASA vorig jaar, met zeven klinieken de grootste aanbieder, overwegen in een aantal plekken in het land nieuwe abortuscentra hun deuren te openen. Maar de huidige spreiding van het aantal klinieken over Nederland garandeert „dat dit type zorg al voor iedereen bereikbaar is”, zegt Capello in het ND.

Vrijdag vroeg de SGP al aan minister Bruins (Medische Zorg) hoe het ministerie van VWS aankijkt tegen een nieuwe kliniek. De partij wil een toets van de capaciteit voor abortusklinieken en vindt dat Bruins geen vergunning moet afgeven als deze negatief uitvalt. Ook wil de SGP weten of het klopt dat achter de vergunningaanvraag in ’s-Hertogenbosch een commerciële investeerder zit.