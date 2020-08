Komende vrijdag Nationale Actiedag voor Beiroet

Komende vrijdag is er een Nationale Actiedag voor de slachtoffers van de explosie in Beiroet. De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen de hele dag steun voor de hulpverlening aan de Libanese bevolking. NPO, RTL, Talpa Network en Facebook ondersteunen de actiedag.

De dag heeft vanwege de coronacrisis een andere opzet dan eerdere Giro555-actiedagen. Een groot deel van de activiteiten zal online plaatsvinden. In Hilversum wordt een klein actiecentrum ingericht. Via een livestream kunnen mensen volgen wat in het actiecentrum gebeurt. Ook over de tussenstanden en de eindstand wordt vanuit het actiecentrum gecommuniceerd. Het centrum is niet toegankelijk voor het publiek.

"We zijn beperkt in de mogelijkheden, maar we gaan er toch een hele mooie dag van maken en verwachten grote betrokkenheid van het Nederlands publiek" , zegt Garance Reus, voorzitter van de actie. "Voor onze hulpverlening in Beiroet, maar vooral voor de slachtoffers, is de steun vanuit Nederland heel erg belangrijk."

In de haven ontplofte vorige week dinsdag een opslagplaats waar zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag. Er vielen volgens de gouverneur van Beiroet meer dan tweehonderd doden. Naar schatting 6000 mensen zijn gewond geraakt en honderdduizenden zijn dakloos geworden. Ook worden nog honderden mensen vermist. Alleen al in Beiroet dreigen een half miljoen kinderen ondervoed te raken.

De samenwerkende hulporganisaties hebben afgelopen vrijdag Giro555 al opengesteld voor de slachtoffers van de explosie. Binnen 72 uur is 2,2 miljoen euro aan giften binnengekomen.