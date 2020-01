Komende dagen vaker wind en regen

Na een rustige periode met vaak mist en lage bewolking krijgen we de komende dagen heel ander weer. Helaas voor de winterliefhebbers geen winterweer, maar herfstachtig weer met meer wind en regen. De lange termijn laat zelfs bijzonder zacht weer zien.

Na een vrij grijze, rustige zaterdag kan het in de nacht naar zondag in gebieden met een opklaring afkoelen tot het vriespunt of iets daaronder. Ook kan mist ontstaan. Aan zee is het een graad of 4.

Zondag is het wisselend bewolkt met vooral in het zuiden af en toe wat ruimte voor de zon. Bij een meest matige zuidenwind wordt het 6 graden op de Wadden tot 9 in het zuiden.

Zondagavond gaat het regenen en de regen trekt maandagochtend naar het oosten weg. Het koelt in de nacht niet of nauwelijks af en maandag overdag wordt het met 7 tot 9 graden zacht. Eerst is het droog met geregeld zon, maar in de middag trekken vanuit het westen buien over het land. Er waait een stevige zuidwestenwind.

Dinsdag wordt ronduit guur, met winterse buien en windstoten. Aan zee kan het stormachtig waaien. De temperatuur ligt dan rond normaal met een graad of 6. Ook woensdag is het wisselvallig en onstuimig.

Vanaf donderdag blijft het wisselvallig, maar wordt met een zuidwestenwind steeds zachtere lucht aangevoerd. De maxima lopen op tot 10-15 graden en daarmee is het alweer uitzonderlijk zacht. Het lijkt er niet op dat het deze winter nog tot winterweer komt en dat is uniek voor een Hollandse winter.