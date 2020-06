Komende dagen kans op smog

Door de hitte kan er de komende dagen smog in de lucht hangen. Op woensdag en donderdag wordt dit vooral in het zuiden verwacht, op vrijdag in het hele land. Mensen die daar last van hebben, kunnen beter binnen blijven en geen inspanning verrichten, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vooral aan het einde van de middag en in het begin van de avond kan de lucht vuil zijn. Mensen kunnen er door hoesten en er kortademig van worden. Ook kunnen ogen en neus irriteren. Na vrijdag komt de wind uit het westen en gaat het meer regenen en zal de smog afnemen.