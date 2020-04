Komend weekend opnieuw vaarverbod op Amsterdamse grachten

Ook komend weekend is het weer verboden om te varen in de Amsterdamse binnenstad. De veiligheidsregio komt met deze maatregel om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt op de grachten om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sluizen en bruggen in de hele regio worden alleen bediend voor de beroepsvaart.

Ook is de toegang tot het Vondelpark opnieuw beperkt en als er te veel mensen komen, gaat het park tijdelijk dicht. Andere parken, zoals het Oosterpark, het Erasmuspark en het Westerpark, kunnen eveneens worden afgesloten voor het publiek. Ook houden de politie en handhavers winkelstraten en populaire fietsroutes nauwlettend in de gaten.

Verder mogen er geen motorrijders gebruik maken van de route Ronde Hoep in de gemeente Ouder-Amstel. Voor wielrenners geldt dat ze daar niet met meer dan twee personen samen rijden.

De veiligheidsregio roept wederom op zoveel mogelijk thuis te blijven. „De druk op onze ziekenhuizen en het zorgpersoneel blijft bijzonder groot. Iedereen die thuis blijft helpt mee en voorkomt dat meer mensen ziek worden en de ziekenhuizen het nog drukker krijgen.”

Wie toch naar buiten gaat voor een frisse neus, krijgt het dringende advies: doe dat in de eigen buurt, vermijd plekken waar veel mensen komen, ga niet in een groep en houd altijd 1,5 meter afstand van anderen.