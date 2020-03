Kom niet naar MH17-proces met griep en na bezoek risicogebied

De Rechtspraak waarschuwt mensen met griepsymptomen en die recent in risicogebieden zijn geweest, om niet naar de rechtbank te komen. Dit om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te beperken. Aanstaande maandag begint in de rechtbank op Schiphol het proces over het neerhalen van vlucht MH17. Daar worden honderden mensen uit tientallen landen verwacht.

„De Rechtspraak heeft landelijk maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen”, staat in een dinsdag gepubliceerd statement. Daarbij worden de richtlijnen van de RIVM gevolgd.