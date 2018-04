„Kom met actieplan wintersterfte”

Naar schatting zijn al meer dan 8000 mensen in de afgelopen maanden overleden aan de gevolgen van griep, meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Ze baseert zich op berekeningen van de bekende arts Ted van Essen, die de schatting maakte op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De ouderen roepen de overheid en maatschappelijke organisaties op om samen met een ‘actieplan wintersterfte’ te komen.

Volgens KBO-PCOB blijven nog veel preventiemogelijkheden onbenut. „We moeten goed nagaan waardoor deze hoge sterfte wordt veroorzaakt. In elk geval moeten we de dalende trend in de vaccinatiegraad keren, zodat meer senioren beschermd zijn tegen griep”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van de ouderenorganisatie.

Ook zou er volgens haar een bewustwordingscampagne voor het grote publiek moeten komen over het voorkomen van griep en longontsteking. „Hygiënische en andere maatregelen moeten hierbij aan bod komen.”