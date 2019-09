Kolossale spin verwelkomt museumbezoekers

Een 10 meter hoge spin van kunstenares Louise Bourgeois (1911-2010) gaat de belangstellenden verwelkomen voor de tentoonstelling van haar werk die vanaf medio oktober te zien is in museum Voorlinden in Wassenaar.

Maman, de grootste van de beroemde spinnen die de Frans-Amerikaanse Bourgeois maakte, komt vlak voor de ingang van het 7 meter hoge gebouw te staan. Maman wordt uitgeleend door The Easton Foundation in New York.

To Unravel a Torment is een zes decennia omspannende tentoonstelling met veertig sleutelwerken. Er zullen sculpturen en installaties van allerlei materialen te zien zijn, maar ook werken op papier en borduursels.

De expositie gaat open op 12 oktober.