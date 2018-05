Kolonel krijgt na 400 jaar uitvaart met eer

Een kolonel, die tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw in de legers van de Oranjeprinsen Maurits en Frederik Hendrik vocht, wordt woensdag bijna vierhonderd jaar na zijn dood met militaire eer en ceremonieel vertoon teruggeplaatst in zijn familiegraf in het Friese dorpje Schettens. Het gaat om Schelte van Aysma, die in 1637 stierf tijdens het Beleg van Breda en werd begraven in Schettens, meldt het Nationaal Militair Museum.

De conservator van het museum herontdekte drie jaar geleden de helm van de in 1578 geboren militair aan de muur van de kerktoren. Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de kerk vorig jaar werd de ingang van het familiegraf gevonden. Dna-onderzoek toonde aan dat de in de grafkelder gevonden stoffelijke resten inderdaad van de kolonel en een aantal familieleden waren. Het onderzoek was mogelijk door de nog enig levende mannelijke verwant van Schelte, een 73-jarige man uit Apeldoorn.

De grafkelder is inmiddels gerestaureerd en dus worden nu de stoffelijke resten teruggeplaatst. De ceremonie rondom de bijzetting wordt uitgevoerd door het Regiment Infanterie Johan Willem Friso. De rouwstoet gaat onder begeleiding van het regiment vanaf het voormalige kasteel van de kolonel, Osinga State, in een halfuur durende optocht naar de kerk, waar de bijzetting tijdens een kleine plechtigheid plaatsvindt.