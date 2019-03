Koffer op bordes Haarlem was dronkenmansactie

De lege koffer die donderdag op het bordes van het stadhuis in Haarlem werd aangetroffen, blijkt daar te zijn neergelegd door twee mannen in beschonken toestand. Het duo meldde zich donderdagmiddag zelf op het politiebureau, zo meldt de politie vrijdag.

De Haarlemmers van 34 en 39 jaar zeggen dat ze de koffer op straat hadden gevonden en in aangeschoten toestand op het bordes hadden gezet. Volgens de politie had het stel niet nagedacht over de consequenties van die actie. Ze hebben spijt betuigd. Omdat de politie niet denkt dat de twee kwaad in de zin hadden, zijn ze op vrije voeten gesteld. Wel wordt gekeken of de geleden schade en kosten van de inzet van veiligheidsdiensten op hen kan worden verhaald.

De koffer wekte beroering omdat burgemeester Jos Wienen al langere tijd wordt bedreigd en daarom constant beveiligd. Sinds oktober vorig jaar woont Wienen om die reden niet meer thuis. Ook wordt het stadhuis extra goed beveiligd.

Na de vondst van de koffer werd de Grote Markt in Haarlem enige tijd afgesloten.