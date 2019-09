Koerdische manifestatie verloopt rustig

Duizenden Koerden wonen zaterdag in Maastricht een manifestatie bij onder meer om de vrijlating te eisen van de Koerdische leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 in een Turkse gevangenis zit. De manifestatie wordt georganiseerd door een Koerdische koepelorganisatie in West-Europa, de KCDK-E (Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaft Kurdistans in Europa). De zonovergoten bijeenkomst verloopt in een rustige en ontspannen sfeer.

De Koerden protesteren in het Geusseltpark in Maastricht ook tegen het afzetten van gekozen burgemeesters in Koerdische gebieden in Turkije door de Turkse premier Erdogan. Het Turkse staatshoofd liet die vervangen door mensen die volgens de Koerden aan de leiband van de ‘fascistische’ Erdogan lopen.

De manifestatie wordt bijgewoond door Koerden uit met name Duitsland, maar ook andere Europese landen. De sfeer is er gezellig, rond het terrein worden onder meer eetwaren, boeken en kleding verkocht, en vanaf een groot podium worden toespraken gehouden en traditionele Koerdische muziek ten gehore gebracht. Ook is er een kleine moskee ingericht. Veel deelnemers dragen bontgekleurde vlaggen met onder meer foto’s van Öcalan en een rode ster.