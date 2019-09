Koerdische manifestatie rustig verlopen

Duizenden Koerden woonden zaterdag in Maastricht een manifestatie bij, onder meer om de vrijlating te eisen van de Koerdische leider Abdullah Öcalan, die al sinds 1999 in een Turkse gevangenis zit. De manifestatie werd georganiseerd door een Koerdische koepelorganisatie in West-Europa, de KCDK-E (Kongress der kurdischen demokratischen Gesellschaft Kurdistans in Europa). De zonovergoten bijeenkomst verliep in een rustige en ontspannen sfeer.

De Koerden protesteerden in het Geusseltpark in Maastricht ook tegen het afzetten van gekozen burgemeesters in Koerdische gebieden in Turkije door de Turkse premier Erdogan. Het Turkse staatshoofd liet die vervangen door mensen die volgens de Koerden aan de leiband van de ‘fascistische’ Erdogan lopen.

De manifestatie werd bijgewoond door Koerden uit met name Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België, Nederland en Oostenrijk. De sfeer was gemoedelijk. Rond het terrein werden onder meer eetwaren, boeken en kleding verkocht, en vanaf een groot podium werden toespraken gehouden en traditionele Koerdische muziek ten gehore gebracht.

Ook was er een kleine moskee ingericht. Veel deelnemers droegen bont gekleurde vlaggen met onder meer foto’s van Öcalan en een rode ster. Het ging om vlaggen van de Koerdische organisaties PKK, KCK, YPG und YPJ. Veel vrouwen liepen rond in traditionele kleding, waarin felle kleuren als geel en rood overheersten.

Het programma op het Geusseltpark begon met een minuut stilte voor de Koerden die sneuvelden in de strijd tegen Turkije en de IS. Daarna volgde een toespraak van Şafak Arabacı namens de organisatie. Zij veroordeelde de gevangenschap in isolatie van Öcalan en de Turkse dreiging jegens Rojava. Ze wees erop dat het Koerdische volk al 35 jaar in oorlog is met het op een na grootste NAVO-leger (van Turkije). „Vandaag zijn duizenden mensen bijeengekomen om nogmaals tot uitdrukking te brengen dat zij niet zullen capituleren”, zei ze.

De politie was opvallend aanwezig in de omgeving, maar een woordvoerder sprak na afloop van een rustig verloop.

Klik op de foto om beelden van de manifestatie te bekijken.