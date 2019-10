Koerdenprotest: „Ook christenen zijn slachtoffer van inval in Noord-Syrië”

Vele honderden Koerden demonstreerden zaterdagmiddag in Den Haag tegen de Turkse inval in Noord-Syrië. „Jammer dat er weinig niet-Koerden waren”, blikt demonstrante Mardin Karim terug. Want het is niet alleen een Koerdische aangelegenheid. Ook christenen, jezidi’s en Arabieren zijn het slachtoffer.”

„Erdogan terrorist! Terrorist Erdogan! Kindermoordenaar, fascist!”, scanderen zaterdagmiddag honderden Koerden. Velen zwaaien met vlaggen en spandoeken. ”Koerden hebben ook voor UW veiligheid gevochten”, staat er op een wit bord. ”Trump helpt een nieuw IS monster. Stop Erdogan aan de macht in rojava…”, meldt een ander wit bord. Rojava, het is een ander woord voor Noord-Syrië, het gebied dat Turkije deze week binnenviel nadat Trump had aangekondigd Amerikaanse troepen terug te trekken.

Koerden

om het document te tonen. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen.

De vele toegestroomde Koerden zijn woedend over de inval. De in Vlissingen geboren Fatima (22) is een van hen. Ze loopt met haar ouders mee in de protestmars. De tocht start bij station Den Haag Centraal, passeert onder meer het torentje van premier Rutte en eindigt op het Malieveld. De ouders van Fatima komen uit Noord-Syrië. Haar opa en oma, tachtigers, wonen er nog steeds. „Ze zijn niet acuut gevaar”, zegt de twintiger. „Maar ik maak me wel zorgen. Je weet niet wat er de komende dagen gaat gebeuren.”

Fatima loopt mee om zich uit te spreken tegen de Turkse president. „Thuisblijven was geen optie.” Ze vindt het belangrijk om aan andere Nederlanders te laten zien wat er gaande is in Noord-Syrië. „Gelukkig is er aandacht voor. Een Nederlandse vriendin appte me eerder deze week. „Jij hebt toch familie in dat gebied?” Dat deed me goed.”

Regen

Ook Shanaz (29) uit Den Haag en haar familie demonstreren. Ze laten zich door de gestage regenval niet tegenhouden. „We hebben paraplu’s om het droog te houden. In Noord-Syrië regent het bommen. Daar helpen geen paraplu’s tegen.” Shanaz vertelt dat haar familie oorspronkelijk uit Iraaks Koerdistan komt. Maar het Koerdische volk, waarvan er velen in Turkije, Syrië, Irak en Iran wonen, is eensgezind. Een aanval op Noord-Syrië vinden ze net zo erg als een aanval op hun regio van herkomst. „Ik hoop van harte dat Nederland en de Europese Unie zich niet laten chanteren door het opengooien van de vluchtelingenstroom door Erdogan”, verzucht Shanaz. Eerder deze week dreigde Erdogan vluchtelingen naar Europa te sturen als de EU sancties gaat instellen tegen Turkije.”

Verschrikkelijk dat Trump de Koerden in Noord-Syrië in de steek heeft gelaten, vindt Irvan (52). Hij woont al 35 jaar in Nederland, maar zijn wortels liggen in Zuidoost-Turkije, een gebied waar veel Koerden wonen. „De Koerden hebben Islamitische Staat na een jarenlange strijd verslagen. Daar zijn veel slachtoffers bij gevallen.” Stank voor dank, vindt Irvan. Van de Turkse president hebben Koerden weinig goeds te verwachten, oordeel hij. „Erdogan is een moderne Hitler.”

Opstootje

„Ik heb vandaag gedemonstreerd omdat ik het belangrijk vind dat de wereld hoort wat er gebeurt in Noord-Syrië”, zegt Mardin Karim (29). In een koffiezaak op Den Haag Centraal blikt de Rotterdamse terug op de demonstratie. „Jammer dat er weinig niet-Koerden waren. Want het is niet alleen een Koerdische aangelegenheid. Ook christenen, jezidi’s en Arabieren zijn het slachtoffer.”

De Koerdische demonstratie verliep overwegend ordelijk. Maar vlak voor het einde, buiten het zicht van de meeste demonstranten, ontstond een opstootje toen een man met een Turkse vlag begon te zwaaien. Verschillende Koerden stormden op hem af en deelden rake trappen uit. De politie, die in groten getale aanwezig was, greep naar verluidt twee mensen in de kraag.