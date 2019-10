Koerden gaan demonstreren op Malieveld

Koerden in Nederland willen zaterdag gaan demonstreren op het Malieveld in Den Haag. Ze willen aandacht voor de Turkse aanvallen in Noord-Syrië.

Volgens een woordvoerder van Demned, een organisatie van gemeenschappen uit Koerdistan in Nederland, moet „deze ellende worden gestopt”. Volgens hem was de regio juist rustig. „De Koerden hebben daar met andere minderheden een democratisch stabiel gebied gerealiseerd. Deze aanval is onnodig en brengt alleen maar ellende.”

De woordvoerder hoopt dat de internationale gemeenschap Turkije tot de orde roept.