Koerden demonstreren weer in Amsterdam

Opnieuw hebben Koerden in Amsterdam gedemonstreerd. Ongeveer zeventig mensen liepen zondagavond van het Centraal Station naar de Dam in de hoofdstad. De politie was aanwezig, er stonden ME-busjes op de Dam en er waren agenten te paard. Volgens een woordvoerder is het protest rustig verlopen. Er waren geen ongeregeldheden. De demo duurde ongeveer een uur.

Zaterdag demonstreerden in de stad een kleine duizend mensen tegen de Turkse aanval in Syrië. Die bijeenkomst was georganiseerd door Federatie Koerden in Nederland. Of de demonstratie zondagavond door deze organisatie is georganiseerd is niet duidelijk.

Zaterdag was veel politie bij de betoging, maar toch was het af en toe onrustig. Negen mensen werden aangehouden wegens mishandeling of openlijke geweldpleging. Een taxichauffeur werd belaagd en toen agenten probeerden in te grijpen keerden de demonstranten zich tegen hen. Pas toen een agent zijn pistool pakte en dat omhoog hield, trokken de actievoerders zich terug.

De protesten waren gericht tegen het Turkse offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Troepen van president Erdogan willen daarmee voorkomen dat de Koerdische YPG-milities daar de dienst blijven uitmaken.